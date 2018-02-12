Dicle Elektrik, Borcunu Ödemeyen Çiftçileri Uyardı

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bölge çiftçisinin diğer dağıtım bölgelerinin aksine tarımsal sulamada daha uygun fiyatla elektrik enerjisi kullandığına dikkat çekildi. Bu sayede bölge tarımına ciddi bir destek sunulduğu ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

‘’Daha önce defalarca yaptığımız çağrılar ve gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere rağmen borcunu ödemek için hiçbir girişimde bulunmayan tarımsal sulama müşterilerimizin enerjisi 12 Şubat 2018 tarihinden itibaren kesilecektir. Borcu bulunanlara ait trafoların fiziki bağlantısı kesilecek ve hatları toplanacak, ayrıca borçların tahsili için icra takibi başlatılacaktır.

Dicle Elektrik olarak, borcunu düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz enerji taleplerini görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu müşterilerimizin de taleplerini dikkate alarak pazartesi gününden itibaren borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeye başlayacağız. Bu konuda şirketimizin son derece kararlı olduğunun bilinmesi gerekmektedir.’’