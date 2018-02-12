Urfa’da Deprem...!

Bu haber 12 Şubat 2018 19:03:24 Tarihinde eklenmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye; Bugün saat 11.13 sıralarında KONUKLU-(SANLIURFA)2.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 5.0 kilometre altında meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.