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Bu haber 12 Şubat 2018 14:48:30 Tarihinde eklenmiştir.

Önen,“Vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık olacak”

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’de yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Büyükelçi Önen mesajında; “Pekin’deki Büyükelçiliğimiz ve ÇHC sathına yayılmış bütün temsilciliklerimizin kapılarının siz değerli vatandaşlarımıza destek sağlamak ve her türlü sorunlarına çözüm aramak amacıyla sonuna kadar açık olacağını özellikle vurgulamak isterim” diyerek her zaman vatandaşlarımızın yanında olacaklarını söyledi.

Önen,“Vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık olacak”

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin’de yaşamlarını sürdüren Türk vatandaşlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Büyükelçi Önen mesajında; “Pekin’deki Büyükelçiliğimiz ve ÇHC sathına yayılmış bütün temsilciliklerimizin kapılarının siz değerli vatandaşlarımıza destek sağlamak ve her türlü sorunlarına çözüm aramak amacıyla sonuna kadar açık olacağını özellikle vurgulamak isterim” diyerek her zaman vatandaşlarımızın yanında olacaklarını söyledi.
 
Mesajında; Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başlamış bulunduğunu belirten Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, “Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan değerli vatandaşlarımız ve kıymetli dostlarımız. Dünya’nın en kadim medeniyetlerinin birisi olan Çin uygarlığının başkenti Pekin’de yine tarihin en köklü medeniyetlerinden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin temsilcisi olarak görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkelerimiz arasında son yıllarda büyük bir ivme kazanan ikili ilişkiler 2010 yılından itibaren stratejik ortaklık seviyesine yükseldi. Türkiye’nin ÇHC’nin öncülüğünü ettiği 21. yüzyılın en önemli modernleşme ve kalkınma projesi olan ‘Kuşak ve Yol’ projesinin orta koridorunda yer almasının, Asya’nın en doğusu ve en batısında bulunan iki büyük ülke olan ÇHC ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortaklık ve işbirliğinin daha da iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacağına içtenlikle inanıyorum” dedi.
 
Çin Halk Cumhuriyetindeki Türk lobisini daha etkin kullanmak adına
Türk kurum ve kuruluş sayısını arttırmak öncelikli hedeflerimiz olacak
Büyükelçi Emin Önen mesajında; “Türkiye ve ÇHC arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği nokta memnuiyet verici olmakla birlikte, bu ilişkileri daha da kapsamlı hale getirmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Ekonominin yanı sıra kültür, turizm ve eğitim alanlarında da birçok faaliyeti hayata geçirerek iki ülke arasındaki tarihi binlerce yıl önceye dayanan köklü dostluğu daha da kalıcı hale getirmek için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Bu bağlamda, 2018 yılı boyunca ÇHC'de 'Türkiye Turizm Yılı' kapsamında gerçekleştireceğimiz çok kapsamlı faaliyetler iki ülke ilişkilerinin gelişmesi bakımından büyük bir katkı sağlayacaktır. Türk turizmini tanıtmaya yönelik gerçekleştireceğimiz çalışmalar sadece ülkemize gelecek olan Çinli turist sayısının artmasını sağlamayacak aynı zamanda toplumlarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendirecektir. 2018 yılının çok verimli, sıçrama yaptığımız ve kendimizi gösterdiğimiz Türkiye’de Çin, Çin’de Türkiye farkındalığını yarattığımız bir yıl olması için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Görev sürem boyunca ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesi, siyasi olarak ikili ilişkilerimizin daha üst noktalara taşınması, zengin kültürümüzün tanıtılması ve ÇHC’deki Türk lobisini daha etkin kullanmak adına Türk kurum ve kuruluş sayısını arttırmak öncelikli hedeflerimiz olacak. Bu hedeflere ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize siz değerli vatandaşlarımız ve bütün Türkiye dostlarının da büyük bir destek vereceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle gerek Pekin’deki büyükelçiliğimiz gerekse ÇHC sathına yayılmış bütün temsilciliklerimizin kapılarının siz değerli vatandaşlarımıza destek sağlamak ve her türlü sorunlarına çözüm aramak amacıyla sonuna kadar açık olacağını özellikle vurgulamak isterim” ifadelerine yer verdi.
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