Urfa OSB'ye Önemli Destek...

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- Tarım Reformu Genel Müdürü Emin İzol, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, Organize Besi Bölgesi Başkanı Abdullah Şıldır ve üyelerin katılımı ile Organize Besi Bölgesi yatırımları hakkında toplantı yapıldı, paydaşlar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.



Dr. Yetim tarafından yapılan sunuda besi çiftliklerin destreklenmesi ile ilgili bilgiler verildi. Dr. Sadık Yetim; İl Koordinatörlüğü olarak projelerin desteklenmesi ve hayatı geçmesi için her türlü idari ve teknik desteğin verileceğini söyleyerek besiciliği %40-%60 arasında desteklediklerini belirtti.

Genel Müdür Emin İzol, şu ana kadar besi bölgesinin altyapısı için 97 milyon TL harcama yapıldığını, Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatı ile besi bölgesinin bir an önce faaliyete geçmesi için tahsislerin 10 gün içinde yapılacağını ve Türkiye’nin et ihtiyacının önemli bir kısmının Şanlıurfa’dan karşılanacağını ifade etti.

Genel Müdür İzol, TKDK’nın desteği ile kurulan besi çiftliklerinin çok modern ve önemli olduğunu, Ülkemize çok önemli katkılar yaptığını, Şanlıurfa’nın TKDK fonlarından önemli pay alması gerektiğini söyleyerek Organize Besi Bölgesi üyelerini TKDK hibesiyle çiftlik kurmaya davet etti.