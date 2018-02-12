Kız Kardeşim Projesi'nde Katılımcılara Sertifikaları Verildi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu, Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı’nın destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Kız Kardeşim Projesi’nin sertifika töreni gerçekleştirildi.ŞUTSO Meclis Salonu'nda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan BÜYEM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Işıl Keskin Şahan, Kız Kardeşim Projesi'nin kişisel gelişimimize destek sağlamak, içimizdeki potansiyeli kendimize hatırlatmak, iş hayatınızda daha da etki oluşturmak, iz bırakmak adına düzenlendiğini, bu yönüyle çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Vildan Polat ise konuşmasında; eğitimde yaşın ve konumun önemli olmadığını, hayatın her döneminde eğitim almanın kişiye özgüven, kendini daha net ifade etme ortamı sağladığını belirtti.Coca Cola Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin ise yaptığı konuşmada “Bu projenin, Coca Cola’ın CEO’su Muhtar Kent’in direktifiyle 2020 yılına kadar dünyada 5 Milyon kadının gelişimine katkı sağlamak üzere geliştirilen bir projenin Türkiye ayağı olduğunu ifade etti.Sertifika töreninde konuşan ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu, Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’ne, ilimizde gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’ne sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Demirkol, bu tür eğitim programlarının yapılması çerçevesinde, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman destek sağlayabileceklerini söyledi.Gerçekleştirilen konuşmaların ardından, eğitime katılanlara sertifikaları, ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Coca Cola Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin, Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Vildan Polat ve BÜYEM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Işıl Keskin Şahan tarafından verildi.