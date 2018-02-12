Yeni Single Geldi...

Geçtiğimiz aylarda Avrupa turnesine çıkan İdo Tatlıses, Almanya'nın Nurnberg ve Stuttgart şehirlerinde verdiği konserlerin görüntüleriyle ve boşta kalan zamanlarında da bu iki şehrin dokusunu birleştirerek ; ünlü yönetmen Hasan Kuyucu ile "Sen" şarkısına klip çektiler. Klipte İdo'nun kendine has dans tarzı sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasına girdi bile.

Hayranlarından gelen albüm yapma isteklerine hayır diyemeyen İdo Tatlıses, "bu single benim ilk albümümünde müjdecisi oldu" dedi. İdo, şu sıralar studyoda yoğun bir şekilde albüm şarkılarının üstünde titizlikle çalışmaya devam ediyor.



İdo Tatlıses "Sen" Single çalışmasını Deriko Müzik & 1992 müzik ortaklığı ile tüm digital platformlardan dinleyebilirsiniz.