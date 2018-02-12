Urfa Türkiye Rekoru Kırdı...

Şanlıurfa’nın kalkınması için önceliğin eğitime verilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; Şanlıurfa’da eğitimde kısa vadede Türkiye ortalamasını yakalamayı, orta ve uzun vadede ise Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun ilk somut verilerini okul öncesi eğitimde aldıklarını kaydeden Vali Erin; 2019 yılından itibaren başlayacak olan “Zorunlu Okul Öncesi Eğitim”e şimdiden hazır olduklarını dile getirdi.Şanlıurfa’da 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında bin 542 derslikte 40 bin 22 öğrenci ile devam edilen okul öncesi eğitimde zorunlu eğitim kapsamında olan 5 yaşındaki öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 65 ve isteğe bağlı eğitim kapsamında 3-5 yaş aralığında okullaşma oranının yüzde 38 olduğunu anımsatan Vali Erin; başlatılan okul öncesi eğitim seferberliğiyle son altı ayda açılan 353 derslikle derslik sayısının bin 895, öğrenci sayısının ise 53 bin 478 olduğunun altını çizdi.Yapılan çalışmalar sonucunda Şanlıurfa’daki okul öncesi eğitimde zorunlu eğitim kapsamında olan beş yaşındaki çocukların okullaşma oranının yüzde 87’yle Türkiye rekoru kırdığını söyleyen Vali Erin: “Bu yaş grubunda ülkemizde okullaşma oranı yüzde 70 iken son altı ayda yaptığımız çalışmalarla ilimizde bu oranı yüzde 87’ye çıkardık. İsteğe bağlı okul öncesi eğitim kapsamında 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranı ise ülkemizde yüzde 41 iken, bu yaş grubunda Şanlıurfa’da yüzde 50 oranını yakalayarak ülke ortalamasının üzerine çıkmayı başardık. Yine yaptığımız bu çalışmalarla ilimizde Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Suruç ve Viranşehir ilçelerimizde şimdiden okul öncesi eğitimde yüzde 100’e yaklaşan oranlar elde ettik. Bundan sonrası içinse amacımız, yakaladığımız bu okullaşma oranını daha da arttırmak ve okula devam konusundaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmak olacaktır” dedi.Daha sonra Şanlıurfa’da başlatılan eğitim seferberliğine destek verenlere teşekkür eden Vali Abdullah Erin: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2003 yılında Şanlıurfa’da “Haydi Kızlar Okula” kampanyasını başlatmıştı. Yıllar içerisinde Şanlıurfa’ya yapılan eğitim yatırımları aslında topyekûn bir eğitim seferberliğinin de ilk kıvılcımıydı. O günlerden bugüne kadar Şanlıurfa’nın eğitimine destek veren Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetlerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, milli eğitim camiamıza ve eğitim seferberliğimizi destekleyen vatandaşlarımıza şahsım ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.