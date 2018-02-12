Konferansa Kim Davetli? Madde Bağımlıları Mı? Makam Bağımlıları Mı?

Gün geçmiyor ki Urfa’da anlamsız manasız seminerler için tonlarca para harcanmasın. Yıllarca Urfa’daki bağımlı insanlar için AMATEM kurulacak ve bağımlı kardeşlerimiz başka şehirlerdeki hastanelerde tedavi olmak zorunda kalmayarak kendi şehirlerinde tedavi olacaklar sözü duyuldu.Urfa’da AMATEM kurulacak denileli 10 yıl oldu. Bu 10 yıl içerisinde Madde Bağımlılığı konusu defalarca gündeme geldi, seminerler verildi, konferanslar yapıldı ama madde bağımlılarının tedavi olabileceği AMATEM açılmadı. Verilen seminerlerin hitap ettiği kitlelere bakıldığında bu seminerlere pek de uyuşturucu madde kullanan kişiler veya kullanan kişilerin yakınları katılmıyor. Seminerler Urfa’nın lüks otellerinde yapılıyor ve belli başlı kişilerin katılımına müsaade ediliyor.Uyuşturucu kullanan bir insanın giyiminin de konuşmasının da yetersizlikten ve hastalıktan dolayı pek iyi olmadığı göz önünde bulundurularak bu insanlar lüks otellerin konferans salonunda verilen seminerlere katılmıyorlar. Madde bağımlısı insanların ailelerine gelirsek onlar da bu tarz seminerlerden haberdar olmuyorlar, haberdar olanlar da bağımlılığın bu tarz seminerler ile tedavi edilemeyeceğini biliyorlar.Toplumun bilinçlenmesi amacıyla bu tarz seminerlerin şehrimizde yapılması, farkındalık oluşturulması elbette ki çok önemli bir adım. Fakat şu bir gerçek ki; Urfa’da uyuşturucu madde bağımlısı olan ve bu illetten kurtulmak isteyen yüzlerce insan var ve onların ihtiyacı olan tek şey, başka şehirlere gidip aylarca tedavinin kedisine gelmesini beklemeden bir an önce sağlığına kavuşmak.Bunun için yıllar önce verilen URFA’DA TAM TEŞEKKÜLLÜ AMATEM KURULACAK sözü hala yerine getirilmiş değil. Yetkililer Urfa’yı ve Urfalıyı, verdikleri sözleri yerine getirmemekle bir kez daha kandırdı. Urfa’da atıl durumda bulunan birçok hastane ve yine atıl durumda bulunan ve AMATEM için kullanılabilecek birçok bina mevcut. Yıllar önce tam teşekküllü AMATEM açılacak naraları bugün hala atılıyor.Urfa’da yüzlerce bağımlı tedavi olmak için başka şehirlerdeki tedavi merkezlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Bunların çoğunluğu ise başka şehre gidebilecek maddi desteği de bulmakta zorlandığı için ne yazık ki tedavi olma istekleri sekteye uğruyor.Urfa’da kurulması planlanan ve bu planın üzerinden seneler geçmişken hala neden bir AMATEM Merkezimiz olamadı, merak içerisindeyiz. Vatandaşa verilen sözlerden yerine getirilmeyenler arasında üst sıralarda bulunan bu tedavi merkezini açmaya kimler ve ne engel? Urfa’daki bağımlılar verilen seminerler ve konferanslarla mı uyuşturucu bağımlılığından kurtulacaklar? Gibi soruların cevaplanmasını merakla bekliyoruz.