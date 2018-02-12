Urfa'nın Tüm Sorunları Bitti, Büyükşehir Bosna'ya El Attı

Ortaya sunduğu iddialar ile büyük ses getiren Mehmet Cafer bir iddiada daha bulundu. Sosyal medya hesabından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi’ye sorduğu soru halkı merak içinde bıraktı.Mehmet Cafer, “Aliya İzzetbegoviç belgeseli çekimi için Ö.E isimli şahısa Büyükşehir Belediyesi Sponsor oldu mu? diye sordu. Mehmet Cafer’in sorusuna Büyükşehir Belediyesinden henüz bir cevap gelmedi.Urfa’nın maddi olarak borç batağında olduğunu dile getiren Cafer, “Büyükşehir Belediyesi borç batağında olduğu için hizmetler ve yatırımlar kısıtlanırken, böyle bir belgesele para yatırılıp sponsor olundu mu?” dedi.Böyle bir rezalet doğru mu?” diye cevap bekleyen Cafer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir sözünü hatırlatarak Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu. Cafer, Erdoğan’ın; “Tüm kurumlara, benim adıma kimseye iltimas sağlamayınız” sözünü hatırlatarak Büyükşehir Belediyesine ithafen göndermede bulundu ve sorularına cevap verilmesini istedi.Bosna Hersek’in kurucu lideri merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, geçtiğimiz ekim ayında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmiş, Belediye’nin şeref defterini imzalamış ve Nihat Çiftçi ile hediyeleşerek dost ülke olduklarını dile getirmişti.Bütün bu temaslarla beraber belgesel çekimine Büyükşehir’in maddi destekte bulunduğu iddialarının doğruluğu netlik kazanmamışken, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi’den de henüz bir cevap gelmedi.Mehmet Cafer'in O Tweeti;