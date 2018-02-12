Şehidimizin Posterini İndirdi, Osmanlı Tokadını Yedi

Hangi şehirde ve kimler tarafından yapıldığı belli olmayan olayda 15 Temmuz Şehidimizi Ömer Halis Demir’in afişleri bir kurumda çalışan görevli tarafından söküldü. Kurumun müdürü olduğu söylenen şahıs, Ömer Halis Demir’in posterini söktüğü için orada bulunan duyarlı bir vatandaş tarafından darp edildi.Posterin söküldüğünü gören vatandaş küplere bindi. O sırada olay anı saniye saniye kameralara kaydedildi. Şehidimizin posterini asılı olduğu yerde göremeyen vatandaş ateş püskürerek, posteri söken adama tekme tokat girişti, “Şehidimizden kim rahatsız oluyorsa söylesin? O bu vatan için 30 kurşun yemiş bir kahraman, onun posteri kimi rahatsız etti” diye isyanda bulundu.Ateş püsküren vatandaş posteri söken adama Osmanlı tokadı indirdi. Çevrede bulunan insanlar tarafından sakinleştirilen kızgın adam olayı yargıya taşıyacağını ifade etti.İşte olay anına ait o görüntüler;