Eyyüpoğlu’ndan Şehitler İçin Başsağlığı Mesajı...

Bu haber 11 Şubat 2018 23:23:12 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Eski Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı..Seydi Eyyüpoğlu,Sosyal Medya Hesabından Yaptığı Açıklamada Şu İfadelerde Bulundu;’ ifadelerini kullandı.