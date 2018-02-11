Urfa'da Şok Olay,Cinayet mi İntihar mı?

Urfa’nın Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Fatma Polat isimli kadının 4’üncü kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Dün gece eşi ile tartıştıktan sonra balkondan atladığı iddia edilen Fatma Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Harran Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın ve karnındaki 9 aylık bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlendi.