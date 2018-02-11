Fakıbaba'nın Bu Hamlesi Sorunu Ortadan Kaldıracaktır...

'TERSİNE GÖÇ BÜYÜK ŞEHİRLERİ RAHATLATIR'
'Proje, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir fırsat. Projenin hayata geçmesi ile başta altyapı olmak üzere büyük şehirlerimizde yaşanan birçok sıkıntı azalacaktır. Köylerin eski canlı günlerine geri dönmesi ile çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri artacak. Köyler yeniden cazip hale gelecek. Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Çünkü düzenleme ile hem köyden şehre göçün önüne geçilecek hem de köye geri dönüşler artacak. Uygulama kapsamında vatandaşlara verilecek destekler, daha önce hayata geçirilen köye dönüş projelerine de eklenmeli. Hem köyden şehre göçle mücadele için yapılan çalışmalar hem de köye geri dönüş projeleri birleştirilmeli' diye konuştu.
'KÖYE DÖNÜŞ PROJELERİNDEKİ YAŞ KRİTERİ KALDIRILMALI'
Köylerin eski günlerine geri dönebilmesi için köye dönüş projelerinde yaş kriterinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Palandöken, 'Köy nüfusu azaldıkça bölgesel kalkınma eşitsizliği giderilemez. Köy nüfusunu artırmanın yolu, köye dönüş projelerindeki yaş sınırını kaldırmaktır. İnsanlarımızı köylere teşvik eden projeler bir an önce hayata geçirildiğinde hem hayvancılık hem de tarımsal üretim büyük bir ivme kazanacak. Şehirde hizmet sektöründe çalışan vatandaşlar köye döndüklerinde devletin de verdiği destekle üretim yapacak. Özellikle hayvancılık ve tarım alanlarında üretimlerin artması ile ekonomi canlanacak. İthalata gerek kalmadığı gibi et fiyatları başta olmak üzere tüm hayvansal ürünlerde indirim söz konusu olacaktır. Hayvancılığın gelişmesi ile süt ürünlerinden tutun da dericilik sektörüne kadar birçok alanda iyileşme görülecektir. Öte yandan şehirlerde yoğunluktan kaynaklı sorunlar da asgariye inecektir' şeklinde konuştu.
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