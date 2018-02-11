Fakıbaba'nın Bu Hamlesi Sorunu Ortadan Kaldıracaktır...

K

öylerde yaşayan ailelere yapılacak hayvancılık desteklerini olumlu karşılayan

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,

dedi.

'Proje, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir fırsat. Projenin hayata geçmesi ile başta altyapı olmak üzere büyük şehirlerimizde yaşanan birçok sıkıntı azalacaktır. Köylerin eski canlı günlerine geri dönmesi ile çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri artacak. Köyler yeniden cazip hale gelecek. Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Çünkü düzenleme ile hem köyden şehre göçün önüne geçilecek hem de köye geri dönüşler artacak. Uygulama kapsamında vatandaşlara verilecek destekler, daha önce hayata geçirilen köye dönüş projelerine de eklenmeli. Hem köyden şehre göçle mücadele için yapılan çalışmalar hem de köye geri dönüş projeleri birleştirilmeli' diye konuştu.Köylerin eski günlerine geri dönebilmesi için köye dönüş projelerinde yaş kriterinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Palandöken, 'şeklinde konuştu.