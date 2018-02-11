100 Bin Tane Daha Geliyor...

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan duyuruya göre, 19 Şubat 2018 tarihinde yapılacak ihale ile 100 bin baş canlı kesimlik sığır alımı yapılacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin b bendine göre pazarlık ihale usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenler 250 lira karşılığında ihale şartnamesini almaları gerekiyor.

İhale 6 kısımdan oluşuyor

Yapılacak ihale 6 kısımdan oluşuyor.İhaleye katılacak firmalar her kısım için ayrı ayrı teklif verebilecekler. Buna göre, Birinci,kinci ve üçüncü kısımlar için 20' şer bin baş, dördüncü ve beşinci kısımlar için 15'er bin baş ve altıncı kısım için 10 bin baş olmak üzer toplam 100 bin baş kesimlik canlı sığır için teklifler kabul edilecek.Her kısım için farklı teslim tarihleri belirlendi. Buna göre, ilk teslim tarihi 15 Nisan 2018,son teslim tarihi ise 15 Ekim 2018 olacak.

İthal edilecek sığırlarla ilgili koşullar

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yapacağı ihalede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği/vereceği ülkelerden tedarik edilerek, Türkiye'ye ihraç edilmek üzere özellikleri teknik şartnamede ve veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına uygun kesimlik sığırların" ithalatına izin verilecek. Alımı yapılacak kesimlik erkek sığırların; kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram olan ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olması gerekiyor. Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D'aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olması gerekiyor. Etçi ve kombine ırklar sınıfına girmeyen Bos İndicus ve Bos Taurus cinsi sığırlar kabul edilmeyecek.

İhale belgeleri Türkçe olacak

Et ve Süt Kurumu'nun duyurusunda, "teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır." bilgisine yer verildi.

Sektör tepkili

Hayvancılık sektörü temsilcileri kasaplık hayvan ithalatına şiddetle karşı çıkıyor. 2010 yılından bu yana yoğun olarak ithalat yapıldığını belirten sektör temsilcileri:" Biz başından beri karkas et ve kasaplık hayvan ithalatının ülke hayvancılığı için büyük sakıncalar doğurduğunu söylüyoruz. Doğru olan kendi ihtiyacımızı yerli üretimden karşılamaktır. İlle de ithalat yapılacaksa besilik hayvan ithal edilsin. Bu hayvanlar Türkiye'de 7-8 ay beslenecek.İstihdam sağlanacak,yem verilecek.İşletmeler boş kalmayacak. Fakat, kesimlik yani kasaplık hayvan ithal edilince kesilip tüketiliyor. Ülke ekonomisine hiç bir yararı yok.Yapılacak kasaplık hayvan ithalatı, yerli besiciye ve besilik dana ithal edenlere büyük darbe vurur.Bu yanlıştan dönülmeli." görüşünü dile getiriyor.

(milli gazete)