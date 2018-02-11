Urfalı Danışmanına Fetö Gözaltısı...

Gazete Habertürk’ten Caner Aktan'a konuşan Karavar, “Konuşmayı ben yapmadım. Çocuklarımı 2007’de FETÖ’nün okullarından aldım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ’nün akademik yapılanmasına ilişkin davada “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Cuma Karavan Kimdir,Nerelidir?
1955 Şanlıurfa doğumlu olan Cuma Karavar, lise mezunudur. 1975 yılında Kocaeli'ye yerleşen Karavar, uzun yıllar AK Parti üyesi olarak görev yaptı. Serbest meslek sahibi olan Karavar, geçtiğimiz genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday sıralamasında yer alamadı. Karavar, evli ve 6 çocuk babasıdır.
7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.
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