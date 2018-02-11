Urfa'da Dev Operasyon,22 Kişi Gözaltına Alındı...

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü- Asayiş Şube Müdürlüğü olarak Dolandırıcılıkla Mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında;Ülke genelinde, iletişim cihazlarını kullanmak suretiyle aradıkları vatandaşlara, kendilerini polis, asker, savcı gibi unvanlar kullanarak "İletişim Yoluyla Dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 31.01.2018 günü Şanlıurfa merkezli olmak üzere toplam 6 ilde 37 ayrı adrese yapılan eşzamanlı operasyon sonucunda 22 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alınmıştı. Göz altındaki işlemlerinin ardından Harran ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilen şüpheli şahıslardan 1 (bir) şüpheli şahıs Savcılıkça serbest bırakılmış, Adli Kontrol şartıyla 4 (dört) şüpheli şahıs salıverilmiş, 2 (iki) Suça Sürüklenen Çocuk ve 15 (on beş) şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 17 (on yedi) şüpheli şahıs Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Olayla ilgili olarak Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ;
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