Urfa'da 11 Kişi Yakalandı...

Şanlıurfa il Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince PKK- KCK terör örgütü adına kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristlerin ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve aynı zamanda sosyal platformlarda örgüt propagandası yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların kaldığı adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca bu tabancaya ait 126 fişek farklı kalibrede 50 fişek 65 adet müzahir kitap 6 adet müzahir dergi 1 adet sözde örgüt bayrağı 5 adet müzahir kıyafet ve takı çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.