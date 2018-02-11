Başkan Ekinci'den Önemli Davet,Tüm Urfalıları Bekliyorum...

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi; Eyyübiye Belediyesi olarak toplumu ilgilendiren tüm konularla ilgili bildiğiniz gibi çok ciddi çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle sosyal yara olarak gördüğümüz madde bağımlısı konusunda da gerek yaptığımız saha çalışmaları gerekse YEDAM ile yaptığımız çalışmalarda maddeye bulaşmış gençler ve ailelerine yönelik uzman psikologlar tarafından destekler veriliyor. Herkesin hakkında bir şeyler söylediği madde bağımlılığı konusunda bir yol haritası belirlemek için böyle bir çalıştaya imza atıyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak, konusunda uzman kişilerin katılacağı ve pazartesi günü saat 9’da başlayacak çalıştayla bir araya getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermeleri anlamında davet ediyoruz. Bu çalıştay sonucu ortaya çıkacak rapor doğrultusunda hep birlikte hareket edip bir sonuca varmayı hedefliyoruz. “
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