Başkan Ekinci'den Önemli Davet,Tüm Urfalıları Bekliyorum...

Eyyübiye Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele için, ‘Hayatı seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum, Madde Bağımlılığına Hayır’ çalıştayı düzenleyecek. 1. Bölgesel Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı 12 Şubat Pazartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında Nevali otelde yapılacak. Alanında uzman psikologlar, sosyal medya fenomenleri, sosyal hizmet uzmanları ile aktivistlerin katılacağı çalıştaya davette bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çalıştayın madde bağımlılığıyla mücadeledeki önemine değindi. Toplumu yakından ilgilendiren ve toplumun kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığıyla ilgili düzenlenecek çalıştay sonucu bir yol haritası belirlemek istediklerini belirten Başkan Ekinci,” Tüm vatandaşlarımızı çalıştayımıza davet ediyorum.” dediKonuyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi; Eyyübiye Belediyesi olarak toplumu ilgilendiren tüm konularla ilgili bildiğiniz gibi çok ciddi çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle sosyal yara olarak gördüğümüz madde bağımlısı konusunda da gerek yaptığımız saha çalışmaları gerekse YEDAM ile yaptığımız çalışmalarda maddeye bulaşmış gençler ve ailelerine yönelik uzman psikologlar tarafından destekler veriliyor. Herkesin hakkında bir şeyler söylediği madde bağımlılığı konusunda bir yol haritası belirlemek için böyle bir çalıştaya imza atıyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak, konusunda uzman kişilerin katılacağı ve pazartesi günü saat 9’da başlayacak çalıştayla bir araya getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın konuya duyarlılık göstermeleri anlamında davet ediyoruz. Bu çalıştay sonucu ortaya çıkacak rapor doğrultusunda hep birlikte hareket edip bir sonuca varmayı hedefliyoruz. “