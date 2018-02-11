‘Yaralandığına Değil, Arkadaşlarını Yalnız Bıraktığına Üzülen Vatan Evlatlarına Sahibiz’

AK Parti Şanlıurfa Av. Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan gazileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, “Yaralandığına değil arkadaşlarını yalnız bıraktıklarına üzülen vatan evlatlarına sahibiz. Ziyaretlerimde onların duygu yüklü konuşmalarından gurur duydum. Allah Mehmetçiklerimizi korusun, yar ve yardımcıları olsun” dedi.Milletvekili Av. Yılmaztekin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GEAH) tedavi gören Afrin gazilerini tek tek ziyaret etti. Akçakale’li hemşehrisi üsteğmen İsmail Tokmak, Afyonkarahisar’lı İstihkam Uzman Çavuş Ömer Güneş, Niğde’li İstihkam Uzman Onbaşı Kamil Yıldırım ve Isparta’lı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Günay’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip moral veren Yılmaztekin, gazilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.Ziyaret sonrası duygularını dile getiren Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, “Yaralandığına değil arkadaşlarını yalnız bıraktıklarına üzülen vatan evlatlarına sahibiz. Ziyaretlerimde onların duygu yüklü konuşmalarından gurur duydum. Allah Mehmetçiklerimizi korusun, yar ve yardımcıları olsun” dedi.Hastanede tedavi gören Mehmetçiklerin sözlerini twetter hesabından paylaşan Milletvekili Yılmaztekin, şunları kaydetti:“Vatanın bir karış toprağını bile vermemek için ant içmiş tüm yiğitlerimiz gibi İstihkam Uzman Çavuş Ömer Güneş teröristlere Afrin’i mezar etmek için gün sayıyor. İstihkam Uzman Onbaşı Kamil Yıldırım öylesine bir yiğit ki, yaralandığına değil, arkadaşlarını yalnız bıraktığına üzülüyor. Teröristlere mesajı en anlamlısından, ‘Eceliniz olmak için yine geleceğim, bekleyin!’ diyor. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Günay’in gözlerindeki cesaret ve mücadele azmi, değil teröristleri; bütün dünyayı korkutacak cinsten…”