Urfalı Vekil Hakkında Suç Duyurusu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" gibi suçlamalarla savcılığa şikayet dilekçesi veren Tanal hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu..