Bolu’da hükümetin açıkladığı ve Resmi Gazetede yayınlanan destek hakkında konuşan Fakıbaba, “Çiftçiye ve üretimcimize büyük destekler var. Yaptığımız işlerin semeresini yavaş yavaş almaya başlayacağız. Göreceksiniz ki kısa zamanda hükümetimizin vermiş olduğu desteklere Bakanlığımız olarak, bize bağlı olan kuruluşlarla birlikte üreticilerimize sahip çıktığımızda gerçekten Milli Tarım Politikasını yürekten geliştireceğine inanan kardeşlerinizden biriyim. Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımızdır, milli bir olaydır ve mutlaka kendimize yeteceğiz ve aşacağız. Aştıklarımızı da ihraç edeceğiz. Bu konuda hiçbir şüphem yok” şeklinde konuştu.
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