Bu Konuda Hiçbir Şüphem Yok...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba Bolu Belediyesi’nin Eğitime yüzde 100 Destek Projesi kapsamında üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar dağıtımı törenine katılmak için haftasonu Bolu’ya gitti. Burada konuşan Fakıbaba çiftçiye verilecek olan desteğin Millî tarım politikasını geliştireceğini söyledi.Bolu’da hükümetin açıkladığı ve Resmi Gazetede yayınlanan destek hakkında konuşan Fakıbaba,eklinde konuştu.