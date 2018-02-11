Tatlıses,Erdoğandan Özür Diledi !

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Eşi hanımefendilerinden ve tüm Devlet erkanından özür diliyorum”

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, düzenlenen Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılamayacağını Twitter üzerinden duyurdu. İbrahim tatlıses, geçirdiği ağır gribal enfeksiyondan dolayı davetli olduğu resepsiyona katılamayacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi hanımefendi ve tüm devlet erkanından özür diledi.Geçirdiği silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kısmı felç geçiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ak parti milletvekilliği için bir dönem aday olacaktı. Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarında ve özel resepsiyonlarda boy gösteren İbrahim Tatlıses, Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna ise gelemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurdu.resminin üzerine “Cumhuriyetimizin 93. Yılı kutu olsun. Türkiye cumhuriyetinin kurulmasında ve sapasağlam bugünlere gelmesinde canını hiçe sayan tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum” notunu düştü.Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin düzenlediği resepsiyona katılamayacağını ise özür dileyerek duyurdu. Resepsiyona katılmayı canı gönülden katılmak istediğini, ancak geçirdiği ağır gribal enfeksiyondan dolayı gerçekleştiremediğini belirtti. Twitter aracıyla paylaştığı yazıda “ Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. Yılı münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi hanımefendilerinin düzenlediği 29 ekim resepsiyonuna, ağır grip geçirmem sebebiyle katılamayacağım. Başta sayın Cumhurbaşkanımızdan, eşi hanımefendilerden ve tüm devlet erkanından özür diliyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, hainlere fırsat vermesin, Cumhuriyetimizin nice Bayramlarını kutlayalım inşallah” dedi.