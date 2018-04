Elektrik Şirketinin Sokulmadığı Beldede Yüzde 91 Kaçak Çıktı

Kaçak elektrik kullanılmasını önleyen Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) uygulaması için gelen Dicle Elektrik ekibinin sokulmadığı Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde yüzde 91 oranında kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı. Dicle Elektrik Batman il Müdürlüğü ekipleri, OSOS uygulaması yapmak üzere, jandarmanın aldığı tedbirler eşliğinde Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesine gitti. Ancak, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçlarının dışarıya alınacağını ve kaçak elektrik kullanma imkanlarının ortadan kalkacağını fark eden belde sakinleri, Batman-Siirt karayolunda oturma eylemi yaparak yolu ulaşıma kapattı ve Dicle ekiplerinin beldeye girmesini engelledi. Jandarma, olay çıkmaması için ekiplerin geri dönmesini istedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, başka bir gün söz konusu çalışmayı gerçekleştirmek üzere beldeden ayrıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın (Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatlarına uygun olarak müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji verme hedefi ile çalışmalar yapan şirket, kaçak kullanım oranı anormal seviyede olan yerleşim birimlerinde bölgeye has uygulamaları hayata geçiriyor. Buna rağmen çeşitli engellemeler ve saldırılarla karşılaşan Dicle Elektrik şirketinin yetkilileri, dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçakların azaltılmasına ilişkin EPDK mevzuatları uyarınca, kaçak kullanım oranı yüksek olan yerlerde OSOS uygulaması gerçekleştirildiğini belirtiyor.‘’İkiköprü beldesinde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 91. Bu rakam hem Türkiye, hem de dağıtım bölgesindeki ortalamanın çok üzerindedir. Mevsim itibariyle elektrik enerjisi kayıt dışı olarak ısınmada kullanıldığından trafolara aşırı yük biniyor. Beldede son günlerdeki ölçümlere göre kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 91’e ulaştı. Bu yüke hiçbir trafo dayanmaz. Son 1-2 hafta içerisinde 2 trafomuz aşırı yükten yandı, 3 trafonun koruma sistemlerine dışarıdan müdahale oldu, biz müdahale edemediğimiz için bunlar da her an yanabilir. Biz, tamamen mevzuata uygun olarak kaçağı önleyecek OSOS uygulamasını kurmakta kararlıyız. Bundan vazgeçilmesi düşünülemez. Belde halkının kendi yararına olan bu uygulamayı engellemek yerine desteklemelerini ve çalışma yapan ekiplerimize kolaylık göstermelerini bekliyoruz. Yerel yöneticiler de bu olayların önüne geçmek adına yasa dışı kaçak elektrik kullanımlarının sona erdirilmesi yönünde halkımızı bilgilendirmeli ve yatırım yapılmasına destek olmalı.’’