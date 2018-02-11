Tatlıses Bu İşe Ne Diyecek?

Bu haber 11 Şubat 2018 01:39:06 Tarihinde eklenmiştir.

SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz, İbrahim Tatlıses'le özdeşleşen "Seni sana bırakmam" isimli parçayı seslendirdi.Paylaştığı videolarda yeteneğini sergilemekten geri durmayan Kerimcan Durmaz, bu kez sesiyle izleyen herkesi büyüledi.