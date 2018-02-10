3. Kattan Sarkan çocuk Yürekleri Ağza Getirdi

İstanbul’da evlerinin açık olan penceresinden sarkan çocuğu çevre sakinleri kurtardı. Çevrede bulunan vatandaşlar çocuğun camdan sarktığını fark edip binanın önüne koşturdular. Seslerini çocuğun annesine duyuramayan kalabalık, çevredeki bir evin balkonunda serili olan bir çarşafı alıp gererek çocuğun büyük bir felaketten kurtarmak için seferber oldular.İstanbul’da bulunan ve semti henüz net olarak bilinmeyen bir binanın 3. Katında yaşanan olayda, Çıktığı camdan ayağını sarkıtan çocuk tam düşeceği anda kalabalık tarafından havada yakalandı. Düşme anında evin diğer odasındaki cama çıkıp çocuğun sarktığını gören anne bağırmaya başladı. Tam o sırada küçük çocuk pencereden atladığını gören anne sinir krizleri geçirdi. Camdan düşen çocuğun şans eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı.Olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada yankılanmasıyla farklı tepkiler yağmaya başladı. Kimisi annenin sorumsuz olduğu görüşünü savunurken, kimisi de anneye yüklenilmesinin çok yanlış bir davranış olduğunu dile getirdi.