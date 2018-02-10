3. Kattan Sarkan çocuk Yürekleri Ağza Getirdi

İstanbul’da bulunan ve semti henüz net olarak bilinmeyen bir binanın 3. Katında yaşanan olayda, Çıktığı camdan ayağını sarkıtan çocuk tam düşeceği anda kalabalık tarafından havada yakalandı. Düşme anında evin diğer odasındaki cama çıkıp çocuğun sarktığını gören anne bağırmaya başladı. Tam o sırada küçük çocuk pencereden atladığını gören anne sinir krizleri geçirdi. Camdan düşen çocuğun şans eseri burnu bile kanamadan kurtarıldı.
Olay anında çekilen görüntülerin sosyal medyada yankılanmasıyla farklı tepkiler yağmaya başladı. Kimisi annenin sorumsuz olduğu görüşünü savunurken, kimisi de anneye yüklenilmesinin çok yanlış bir davranış olduğunu dile getirdi.
İşte olay anına ait o görüntüler;
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