Yeşil Bir Şanlıurfa İçin 7'den 70'e Seferberlik

Şehir genelinde 2 milyon ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, STK'ların, Öğrencilerin, vatandaşların ve bir çok kamu kuruluşunun katılımıyla her gün farklı bir noktada ağaç ve bitkiyi dikiyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların 2 milyon ağaç ve bitki dikimi projesine dahil ederek şehir olarak yeşili benimseten Büyükşehir Belediyesi, sahada yaptığı uygulama ile vatandaşların beğenisini kazandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede başlatılan kampanyada; Çınar, erguvan, oya, dut, defne, akasya, palmiye, mavi selvi, çam, pramit nazı ile alev çalısı gibi 2 milyon ağaç ve bitki türünü toprakla buluşturmaya devam edecek.

Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde GAP Vadisi ve Kent Ormanı projesiyle 3 milyon 800 bin metre karelik alan ile Türkiye'de büyük cazibe merkezlerinden birisini Şanlıurfa'ya kazandırıyor.