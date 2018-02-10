Karaköprü'de Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Açılış törenine; Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Metin Baydilli, “Bu çadırda Türkiye'nin her yerinden yöresel ürünler sergileniyor ve vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşlarımız da buradan istedikleri ürüne ulaşabiliyor ve satın alıyor. Ben bu organizasyonu yapan arkadaşları tebrik ediyorum vatandaşa güzel bir hizmet olmuş. Vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum" diye konuştu.

Fuarın açılışının ardından Başkan Metin Baydilli ve beraberindekiler, fuarda stantları gezerek alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan Şenevler Mahallesi Amfi meydanında kurulan Yöresel Ürünler fuarının 18 Şubat’a kadar açık kalacağı bildirildi.