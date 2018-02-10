Başkan Ekinci, Gece Gündüz Sahada

Başkan Ekinci, Mahalle gezilerimiz devam ediyor. Bu geziler kapsamında Sosyal Yardım Müdürlüğümüzden arkadaşlarımız, AK Parti Eyyübiye İlçe Teşkilatımızdan, Kadın Kollarımızdan, Gençlik kollarımızdan gittiğimiz mahallenin de muhtarı ile beraber evleri ziyaret ediyoruz. Burada vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu talepleri karşılama konusunda azami gayret sarf ediyoruz. Dolayısıyla sürekli sahada olmaya çalışıyoruz. Sahanın nabzını iyi bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Vakıf olmadığımız sorunları da vakıf oluyoruz ve bunların çözümü konusunda da çok şükür bugüne kadar bizlere iletilen bütün sorunları çözmüş durumdayız. Bizimle ilgili olmayan sorunlar konusunda da ilgili kurumlara, ilgili kişilere de bunları aktarıyoruz ve bizlerde bunun takibini yapıyoruz.Eyyübiye Mahalle Muhtarı Ömer Diş ise, ‘’Başkanımız Mehmet Ekinci’nin mahallemiz ziyaretlerinde bizlerde kendilerine eşlik ediyoruz. İhtiyacı olan ailelerimize yardımcı oluyoruz, ziyaret ediyoruz. Yardıma muhtaç olan insanlara yardımcı oluyoruz. Mahallemiz adına Başkanımız Mehmet Ekinci’ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şeklinde konuştu.