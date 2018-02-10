Başkan Demirkol, Halkla İç İçe Olmayı Sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, taleplerini birinci ağızdan dinlemeyi sürdürüyor. Başkan Demirkol, temasları kapsamında kentin tarihi çarşılar bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, taleplerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini birinci ağızdan dinleyip, iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere anında talimat veren Başkan Fevzi Demirkol, temasları kapsamında Balıklıgöl bölgesinde bulunan tarihi çarşıları ziyaret etti. Mesai farklılığı nedeniyle Haliliye’ye bağlı mahallelerde yaptığı gezilerde görüşemediği vatandaşlarla bir araya gelmek ve taleplerini dinlemek isteyen Başkan Demirkol, çarşı bölgesindeki esnafla görüştü. İşyerlerini ziyaret ettiği esnafın Haliliye’yle ilgili taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Belediye Meclis üyeleri İmam Fidanoğlu, Müslüm Yüksel, Faruk Akçal ve Metin Çadırcı’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Demirkol, esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve teşekkürleri aldı.

Başkan Demirkol, temaslarını tamamladıktan sonra beraberindekilerle birlikte bölgeden ayrıldı.