“E-ticaretin önündeki en büyük engel, güven sorunu”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türk Delegasyonu ile birlikte “1. Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı”na katıldı.Dünya Gümrük Örgütü ve Çin Gümrük İdaresi ortaklığında gerçekleştirilen 1. Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansına katıldıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, E-ticaretin geliştirilmesi, güvenli bir şekilde yapılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ticaret ile desteklenmesi konularına değindiklerini söyledi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, e-ticaretin önündeki en büyük engelin güven sorunu olduğunu belirterek, “Ülkelerin e-ticarette güvenlikçi politikalardan uzaklaşarak kuralları eşit, adil ve küçük işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor” dedi.Geleneksel yerel odaklı pazar kavramının değişip bütün dünyayı kapsayan küresel pazara çevrildiğini belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, e-ticarette eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Yerel küçük işletmelerin tüm dünya pazarına hitap edecek şekilde donanıma sahip olması için iyi bir eğitim verilmesi gerekiyor. İşletmelerin % 98'inin KOBİ'lerden oluştuğu bir ülke olarak Türkiye, eğitim ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veriyor. E-ticaret önündeki mevzuat engellerini, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit etmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlık olarak e-ticaret konusunda lojistik, güvenlik, eğitim, izleme ve değerlendirme gibi çok sayıda alanda kapsamlı faaliyetlerimiz bulunuyor” diye konuştu.Bakan Tüfenkci, “Türkiye, e-ticaret ve internet kullanımı açısından çok şanslı bir ülke. 80 milyon nüfuslu ülkemizde 50 milyon mobil internet kullanıcısı var. Ülkelerin e-ticarette güvenlikçi politikalardan uzaklaşarak kuralları eşit, adil ve küçük işletmeleri kapsayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor” diyerek, dünyada hala internetin yeteri kadar yaygınlaşmadığı ya da internet altyapısının yetersiz olduğu ülkeler olduğunu söyledi.Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de, “Pekin'de bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfekçi öncülüğündeki Türk delegasyonu ile birlikte “1.Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı”na katıldıklarını belirterek, “Konferansın 2 ülke açısından önemli ve faydalı olduğuna inanıyorum. Konferans sonrasında Çin Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Türkiye ve Çin arasında Gümrük alanında iş birliğinin artırılmasına yönelik işbirliği konuları üzerinde görüş alışverişinde bulunulduk. Küresel teknoloji devi Huawei Global Hükümet İşleri Başkanı Zhang Jiangang ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk, çalışmaları hakkında bilgiler aldık” dedi.Büyükelçi Emin Önen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi’nin Pekin’de misafirleri olduğunu ve bu hafta Cuma Namazını Bakan Tüfekçi ile birlikte Madian Camisinde kıldıklarını belirtti.Büyükelçi Emin Önen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile programlarının sona ermesinin ardından Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Gao Yan’ı ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli bir şekilde artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.Büyükelçi Önen, ayrıca çelik ticareti ve sanayi ürünleri alanında Çin’de faaliyet gösteren Zhenxin Int. Şirketi yöneticisi Hakkı Çağlar’ı Büyükelçilikte kabul etti. Zhenxin Int. Şirketi yöneticisi Çağlar, Büyükelçi Önen’e Çin'deki Beşiktaş taraftarlarını temsilen bir forma hediye etti.Büyükelçi Önen, daha sonra Çin Optik Mühendisliği Derneği (ESOC) üyelerini Büyükelçilikte kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, görüşmede dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve karşılıklı işbirliği imkânlarını dile getirdiler.Büyükelçi Önen, Çin’in en kapsamlı akademik araştırma merkezi olan Çin Sosyal Bilimler Akademisini (CASS) de ziyaret edip Türkiye ve Çin arasında akademik işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.