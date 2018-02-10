Akbaş, Baklavayı Kendi Elleriyle Yedirdi

Örnek davranışından dolayı takdirleri toplayan akbaş A’da Z’ye her türlü yardıma koşarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Başkan Akbaş, düzenli olarak yardımda bulunduğu Karakoyun’a bu hafta da sebze yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerine yardım paketlerini ileten Akbaş, günün sonunda ağızları tatlansın diye köy halkıyla baklava yedi. manevi annem dediği Zeliha ve Nebiye Anneye kendi elleriyle baklavayı yediren Akbaş günün sonunda köyden mutlu bir şekilde ayrıldı.Yardımların sadece ramazan ayında yapılmaması gerektiğini ifade eden Akbaş “Dostlarım, Ramazan ayını beklemeyin, tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerim sizden uzanacak elleri bekliyor, unutmayın... Gelin sizde bu mutluluğu tadın.” dedi.Akbaş ihtiyaç sahipleri ile geçirdiği mutlu vakti ise Urfa şivesini kullanarak şöyle ifade etti,“Zeliha Anıye Baklavayı, elimle yedirdim. SN. Halil Çuhadaroğlu AĞABEYİM... Keşke sende burada olaydın, bu mutluluğu birlikte tatsaydık.Allah şahidimdir, KARAKOYUNLUMU hiç unutmadım. Bazen kuru gıda, bazen sebze meyve, bazen giyim, bazen nakit para, bazen beyaz eşya, bazen tadilat ne bulursak, ne alırsak orda bizi bekleyen ailemize ulaştırıyoruz.Onlar benim canlarım. Onlar benim ailem... sağ olduğum sürece, gücüm yettikçe, onlarla olacağım.Geçen hafta, gıda paketi dağıtmıştık, bu hafta sebze meyve dağıttık.Yardım dağıtımı bitince, beraberimizde götürdüğümüz baklavaları hep birlikte yedik. Zeliha Anı ile Nebiye Anı'ye ellerimle yedirdim.Öz Anneme doymadan kaybettim, bunlarda benim manevi annelerim. Rabbim bizi onların duaları hayrına affetsin.ŞASEMKOM üyesi kardeşlerime, ne kadar teşekkür etsem azdır. Onlar beni hep desteklediler. Bugünde kimi arayıp yardım yapacağız dediysem, bir yerine on gönderdiler. Allah hepimizden razı olsun.Dostlarım, RAMAZANI beklemeyin, Tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerim sizden uzanacak elleri bekliyor, unutmayın... Gelin sizde bu mutluluğu tadın...”