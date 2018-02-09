İnanılır gibi değil:Spermli meyve suyu içiyor!

İngiltere'de Tracy Kiss isimli kadın, spermli smoothie ile bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia etti.Sun'ın haberine göre 29 yaşındaki kadın her sabah smoothiesine en yakın arkadaşının semen'inden (meni) bir kaşık ekleyip içiyor.Kişisel antrenörlük yapan 2 çocuk annesi Tracy, daha önce spermin yüz merhemi olarak kullanılabileceğini iddia etmişti. Şimdi ise günde 1 kaşık spermin onu soğuk algınlığından koruduğunu söylüyor.Genç kadın, "Daha önce sürekli halsiz hissederdim. Şimdi enerjiyle doluyum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Tadı bazen çok iyi olabiliyor. Arkadaşımın ne yediğine bağlı." diye konuştu. Vegan olan Tracy sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmadığından emin olduğu bekar bir arkadaşından semenini bağışlamasını istedi. 31 yaşındaki adam, Tracy'e haftada 3 gün taze semen getiriyor.29 yaşındaki Tracy yöntemini şu sözlerle savundu: "Önyargılarımızı kaldırmamız gerekiyor. Araştırmalar spermin sağlığa birçok faydası olduğunu gösteriyor. Hiçbir katkı maddesi ve kimyasal içermeyen bu üründen neden faydalanmayalım?"Tracy, cilt bakımı için haftada 3 gün yumurta beyazı ve lavanta yağını spermle karıştırarak yüzüne sürdükten sonra 15 dakika bekletiyor.