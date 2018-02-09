Belsan’dan,Vurgun Ve Skandal Açıklaması

Belsan A.Ş. Genel Müdürü Nüsret Urmak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildiBazı internet haber sitelerinde “Vurgun, haksız işten çıkarma” BELSAN’da bir skandal daha!” ve “BELSAN NEDEN DIŞARIDAN AVUKAT TUTUYOR” başlıkları ile gerçeklerden uzak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler yer almıştır.Yapılan asılsız haberler üzerine TEKZİBEN açıklama yapma gereği duyulmuştur;Şirketimiz Kamu Kurumu olmayıp, kamu sermayeli ve tamamen özel hukuka tabi bir şirket olup Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirket olması nedeniyle; Kamu Kurumu olan Belediyelerden farklı bir hukuki rejime ve statüye sahiptir. Dolayısıyla personeli de İş Kanunu hükümlerine veya dışarıdan hizmet alınacaksa Borçlar Kanunu hükümlerine tabidirler.Belediye ve Belediye Şirketleri ayrı tüzel kişilik olduklarından, avukatları dahi birbirlerinin işlerine, davalarına bakamaz, takip edemez.Konunun özelinde, Kurumsal kimliği, hizmet ve faaliyet alanları ve 1.000 e yakın personeli nedeniyle yoğun hukuki işleri olan bir şirket olup, istihdam ettiği avukatlarını da, 1136 sayılı avukatlık Kanunu kapsamında çalıştırabilmektedir.Yasal mevzuat incelendiğinde görülecektir ki; Avukat dava kazanmak üzere değil, sadece hukuki yardımının karşılığı olarak ücreti hak kazanır. (Av. Kan. M.163 vd. ile AAÜT 2018 m.2 vd)AAÜT birinci kısım 3. Bölüm m.2 ve Dördüncü Bölüm m.1’ e göre; ister sözleşmeli ister tam zamanlı Şirket avukatı olsun, “yıl içinde takip ettiği dosyaların tarifede belirtilen ücreti, aldığı ücretten fazla ise aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir” hükmüne göre, bu kural kapsamında, kaybetse dahi avukata ücret ödenmelidir.Kadrolu veya tam zamanlı avukatın maliyeti ile sözleşmeli avukatın maliyetleri farklı olup, ayrıca özel durumlarda (özellikle kalabalık icra takip dosyaları için fazladan hukuk personeli gereksinimi gibi nedenlerle) sözleşmeli avukat istihdamı, kurulu büro düzeninden dolayı, daha cazip ve ekonomiktir.Ancak; söz konusu avukatın aldığı ücretin Belsan A.Ş. tarafından ödendiği iddiası ise, tamamen asılsız olup, Resmi belge ve kayıt olması ve Resmi makamların izni olmaksızın yasaya aykırı olarak Basında ifşa edilen Serbest Meslek Makbuzundan da anlaşıldığı üzere, makbuzda görülen KDV bizzat avukat tarafından Vergi Dairesi Başkanlığı’na ödendiği gibi, vekalet ücretinin KDV dahil tüm faizini dahi avukat SGK’ya geri ödemiş, avukat yerine Belsan A.Ş. bir kuruş dahi ödememiştir. Kaldı ki ödense dahi, yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında yasaya uygun olacaktır.Hukuki haklarımız saklı kalmak üzere, değerlendirmeyi kamuoyunun takdirlerine bırakıyoruz. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.