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Bu haber 09 Şubat 2018 21:35:26 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Eğitimleri Kadın Girişimciler Açısından Önemli Faydalar Sağlayacak

Garanti Bankası ve BÜYEM’in “Kadın Girişimci Yönetici Okulu” Şanlıurfa eğitimleri mezunlarını verdi.

Şanlıurfa Eğitimleri Kadın Girişimciler Açısından Önemli Faydalar Sağlayacak

Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) Şanlıurfa'da, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SUTSO) işbirliğiyle düzenlediği Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun mezunları, sertifikalarını aldı. SUTSO'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 ay süren eğitimlerde, kadın girişimcilerin, işletmelerinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini ve vizyonu geliştirmek hedeflendi. Eğitimi tamamlayan kadın girişimcilere sertifikaları, bugün düzenlenen törenle verildi. 

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, "Garanti Bankası olarak, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumsal refahın artması için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu farkındalıkla 2006 yılında girişimci kadınları farklı segmentte değerlendiren ilk banka olduk. Uzun yıllardır devam ettiğimiz kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı; finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel alanda yoğunlaştırıyoruz. Eğitim alanında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'yle 2012'de başlattığımız Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle, il il gezerek girişimci kadınlara sürdürülebilir şirket yönetimi üzerine ücretsiz eğitim veriyoruz. Kadın girişimcilerin mesleki donanımını ve iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi, kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz." dedi. 

Cemal Onaran, "Garanti olarak, buradaki eğitimlerin etkisini ölçümleyen çalışmalar yaptık ve çarpıcı sonuçlar elde ettik. Eğitimlere katılan girişimcilerin %76'sı işlerinde büyüme sağlarken %40'ı yeni iş bağlantıları kurdu, %84'ü ise diğer kadınları cesaretlendirdi. Dolayısıyla, bugüne kadar 2.000'den fazla kişiye ulaştığımız projenin 22. durağı olan Şanlıurfa eğitimlerinin kadın girişimciler açısından önemli faydalar sağlayacağına, öğrendiklerinin hem iş hayatında hem de çevresinde fark yatacağına inanıyoruz. Şanlıurfa'nın ekonomisine ve istihdamına değer katacağına inandığımız kadın girişimcilerin sertifikalarını vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut görüşlerini, "Sosyal sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedefliyoruz. Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi, ancak 'stratejik yönetim felsefesi' odaklı bir anlayışla gerçekleşebilir. Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nda verdiğimiz eğitimlerin, 'iş geliştirme' yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda 'kurumsal ve uzun ömürlü' işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimize vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz." ifadeleriyle belirtti.

Törende söz alan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, "Kadınların iş hayatında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için kadınların iş gücü potansiyelini değerlendirmeliyiz. Biz her zaman, kadın girişimcilerin yanındayız." diye konuştu.

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