Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Ermenistan’ın Masis kentinde bir hastanenin müdürü olan Nune Avanesyan, hastanenin laboratuvarındaki çalışanları denetlemek amacıyla idrar testi için idrar örneği yerine çay verdi. Uzmanlar idrar yerine çay olduğunu fark etmedi ve çay ile yaptıkları testin sonuçlarını sundu.Armenpress ajansının aktardığına göre, Masis kentinde bir hastanenin müdürü olan Nune Avanesyan, hastalardan gelen şikayetler üzerinde laboratuvardaki uzmanları denetleme kararı aldı.Denetimleri aktaran Avanesyan “Kendi kanımı farklı isimlerle verdim, her birinde farklı sonuçlar aldım. İdrar örneği yerine çay verdim, idrar sonucu aldım. Raporda örneğin içinde de tüm hücresel bileşenlerin olduğu yazılıydı” ifadelerini kullandı.Avanesyan, laboratuvarın çalışanlarının defalarca uyarıldığını, denetimin ardından da 15 çalışandan 8’inin işten çıkarıldığını söyledi.