O Sorun Ortadan Kalkıyor,Artık...

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile Veteriner Hekimlerin sorunlarını görüştü.

Talat Gözet, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmesinde Veteriner hekim, Veteriner sağlık teknikeri ve Veteriner sağlık teknisyenlerine ödenecek olan 'uygulama ücreti'ne yönelik mevcut sorun başta olmak üzere yıpranma payı ve fiili hizmet süresi zammı ile uzmanlık yasasını gündeme getirdi.

1.1.2018 itibariyle fiili olarak kaldırılan ücretlere ilişkin hazırlanan raporun sunulduğu görüşmede, Bakan Fakıbaba konunun çözüme kavuşturulma noktasına geldiğini ve tahminen 15-20 gün içinde sonuçlanacağını belirtti.

Aşılama Ücretlerinde Eski Sisteme Dönülecek

Kamuoyunda aşılama ücreti olarak bilinen Veteriner Hekimlerin aşı ve küpe uygulama hizmetleri karşılığında aldıkları ücret sisteminde eskiye döneceklerini ve bu sürecin uzamadan kısa bir sürede çözüleceğini açıklayan Fakıbaba, "Hekimlerimiz yaz-kış demeden sahada büyük bir özveriyle çalışmaktadır bunun farkındayız. Özellikle Hastalıklarla mücadele dönemlerinde yapılan aşılamada çok zor şartlarlarda çiftçimize, köylümüze hizmet vermektesiniz. Ülkemizde bulunan 50 Milyondan fazla küçük baş, büyük baş hayvanımızın ve diğer tüm hayvan varlığımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için sizlerin desteğine, bilgisine, emeğine ihtiyacımız var. Bizimde görevimiz sizlerin bu emek ve çabalarını hem maddi hemde manevi olarak desteklemektir" dedi.

Başkan Talat Gözet de Bakanın bu sözleri karşısında şunları söyledi.

"Öncelikle konuya gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'ya birliğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mesele uzun süredir hem camiamızı hemde kamuoyunu rahatsız etmekteydi Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi olarak 15 Eylül'den bu tarafa sorunun çözümü için ciddi bir çalışma içindeydik ve Bakanlık yetkililerimizle defalarca toplantılar yaptık, ziyaretler gerçekleştirdik. Süreçte 3 defa Bakanımızla görüşme fırsatı bulduk. 1 Kuruş söylemide bizleri ikinci defa üzmüştü fakat artık Sayın Bakanımızında destekleri ile eski sisteme dönecek olmaktan dolayı memnun ve mutluyuz. Sürecin en kısa sürede tamamlanması için işin takipçisi olmayı sürdüreceğiz"

Fiili Hizmet Süresi Zammı ve Uzmanlık Yönetmeliğide Görüşüldü

Talat Gözet'in Bakan Fakıbaba ile görüşmesinde Hekimlerin fiili hizmet süresi zammı meselesi ile Veteriner Hekimlikte uzmanlık yönetmeliğinin bir an önce yayınlanması gündeme geldi.. Bu iki konunun gündemlerinde olduğunu ve konunun muhatapı bürokratlardan sürekli bilgi ve görüş aldığını açıklayan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, ümit ediyorumki bu konularda kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır dedi.