Urfa'da da Satılıyor,Korkunç Gerçek...!

Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen hayvanların oldukça sağlıksız koşullarda, hastalık yayan bir ortamda taşındığı ortaya çıkarken, bu hayvanların kim tarafından alındığı ve nerelere pazarlandığı sosyal medyada en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Yazar ve hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen, olaya ilişkin skandal görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Hayvanlar bir hafta boyunca bir liman kentindeki gemide tutulmuş. Kent yönetimi gemiye dava açmak istemiş. Bu arada temizlik yapılmamış ve koku kente yayılmış. Dışkı azalsın diye son iki gündür hayvanlara su verilmediğini söylüyor Brezilya’daki ilgililer. Türkiye'de satılacak bu hayvanlar" diyen Kalkandelen, "Veteriner hayvanlara yapılan eziyet raporladığı ve mahkeme yasakladığı halde Türkiye’nin Brezilya Konsolosluğu’nun da araya girmesiyle siyasi kararla hayvanlarla dolu gemi yola çıkmış. Brezilya’da büyük tepki var. Bizde ise tık yok" ifadelerini kullandı.





























































Kalkandelen, olaya ilişkin şu mesajları paylaştı:

"Bu zulüm evlere yemek diye giriyor. Medya duymuyor, görmüyor ama milyonlarca insanın da mı umurunda değil bu? Brezilya’dan Türkiye'ye gemiyle getirilen dışkıya bulanmış hayvanlar... 'Ucuz et' politikası işte bu zulümdür! Bunları medya haber yapmadığı için ben paylaşmak zorundayım. Gemide haftalarca süren korkunç yolculuk sırasında ölen hayvanları buraya atıp öğütüyorlar. Yoğun konunun nedeni dışkı ile bundan kaynaklanan koku... Bu yüzyılda bunları yapmaya devam eden insanlık bitsin...

Türkiye’ye Brezilya’dan ithal ettiğiniz hayvanları getiren gemiden bir görüntü! Hayvanlar dışkılarına bulanmış bir halde haftalarca korkunç bir yolculuk yapıyor. Ucuz et politikanız bu zulüm!

Brezilya’da mahkemenin durdurma kararına ve veterinerin olumsuz raporuna karşın Türkiye’ye getirilen 27 bin inek korkunç bir zulme maruz kalıyor. Brezilya Mahkemesi canlı hayvan ticaretini durdurma kararında Türkiye’nin yükümlülüklerini de yerine getirmediğini belirtmiş."