Urfalı Vekil Hakkında Suç Duyurusu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Mahmut Tanal hakkında iftira ve hakaret gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kaynak: Erdoğan'ın avukatına göre suç duyurusu hakaretmiş!Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.CHP'li Tanal, “2014’te Mardin Mahkemeleri PYD, YPJ ve YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiştir. Bu kararın sonrasındaki yıllarda basına yansıyan haberlerde görüyoruz ki terör örgütü PYD’nin yöneticisi Salih Müslim başkentte krallar gibi karşılanmış, en üst düzey yetkililerimiz ile görüşmüştür. İktidar, terör örgütü yöneticisi ile birlikte hareket etmiştir” demişti. Kaynak: Erdoğan'ın avukatına göre suç duyurusu hakaretmiş!