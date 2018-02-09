Urfa'da Aralarında;Önce tahrik sonra satış

ANKARA Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulan çoğu sahte, cinsel gücü artırıcı hap, sprey ve zayıflatma ilaçlarının piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu ilaçların Kızılay semtinde bir apartman dairesinde kurulan çağrı merkezi (call center) üzerinden satıldığı ortaya çıkarıldı.Çağrı merkezine yapılan baskında müşterilerle telefon üzerinden bağlantı kuran 52 kadın ile bu merkezi kuran, ilaçları yurtdışından yasadışı yollardan getiren 9 erkek gözaltına alındı. Çağrı merkezinde yapılan aramalarda 200 bin hap, sprey ve benzeri ilaç ele geçirildi.Burada çalışan kadınların maaş artı satışlardan prim aldığı, kadınların günlük yaptıkları satışlarında elyazısıyla not aldıkları çizelge de bulundu.Çağrı merkezi üzerinden yapılan satışlarda günde 50 bin liralık ciro yapıldığı da ortaya çıktı.(Hürriyet)