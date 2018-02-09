Kadın cinayeti: Aldattı küfür etti

8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Çelik savunmasında “7 yıldır başka birisiyle ilişkisi vardı. Ağır küfür etti. Bu öfkeyle ateş ettim” dedi. Duruşma, Çelik’in tutukluluk halinin devamına ve otopsi raporunun beklenmesine karar verilerek ertelendi. Selda Çelik’in ailesinin avukatı Celal Ülgen ise “Namus cinayeti diyor. Bizden madalya bekliyor herhalde. Kadın cinayetlerini işleyenler hep kahraman edasıyla savunma yapıyor” diye isyan etti.