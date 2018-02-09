Fakıbaba Detayları Açıkladı,İpotek olarak...

Köye dönüş projesi kapsamında 300 koyun verileceğini duyuran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, tek şart olarak köyde bulunan arazi tapusunun ipotek olarak alınacağını bildirdi.Köye geri dönüş projesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygulamaya konulacak. 300 koyun desteği kapsamında kentteki işlerini bırakıp memleketlerine geri gidecek olan vatandaşlar, aynı zamanda asgari ücret de alacak. Ayrıca veteriner ve yem destekleri de sağlanacak.Yenişafak'ta yer alan habere göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba,projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, projeyle köyden şehre gidişi önlemeyi ve köye geri dönüş sağlamayı amaçladıklarını söyledi.Müthiş bir sosyal ve sürü artırma projesi” diyen Fakıbaba, şöyle konuştu: