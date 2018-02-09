Suruç'ta ki Görevinden Alındı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçe kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, mülkiye Başmüfettişi oldu. Aralık 2017 yılında Suruç kaymakamlığına atanan Ferhat Sinanoğlu aynı zamanda ilçe Belediyesinin kayyum Başkanlığı görevini de yürütüyordu. ilçe de bazı sorunlar yaşadığı sık sık gündeme gelen Sinanoğlu'nun yerine ise bir görevlendirme yapılacağı öğrenilirdi