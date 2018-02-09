Survivor 2018 All Star'da bomba fragman! Acun'dan yılın sürprizi...

Survivor 2018 yarışması 10 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Yarışmanın ünlüler kadrosunda sürpriz isimlerde yer alırken, gönüllüler kadrosunun da tanıtımları yapıldı. Şimdi gözler yarışmanın başlayacağı Cumartesi akşamına çevrildi. Survivor yarışması öncesinde ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında da ilk sahneler ve yarışmalardan ilk anlar izleyiciler ile paylaşıldı. Peki Survivor 2018'in bu sezonki yarışmasında neler yaşanacak? İşte 2018 kadrosu ve ekranlara gelen ilk fragman...
Survivor ünlüler kadrosu; Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan
Survivor gönüllüler kadrosu; Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus
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