Survivor 2018 All Star'da bomba fragman! Acun'dan yılın sürprizi...

Survivor 2018'in bu yılki kadrosunda dikkat çeken isimler yer alırken, fragmanda da bir sürpriz ekranlara geldi. Acun Ilıcalı ünlüler takımından bir ismin Survivor gönüller takımına geçeceğini duyurdu. İşte yayınlanan yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen ilk sahneler...Survivor 2018 yarışması 10 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Yarışmanın ünlüler kadrosunda sürpriz isimlerde yer alırken, gönüllüler kadrosunun da tanıtımları yapıldı. Şimdi gözler yarışmanın başlayacağı Cumartesi akşamına çevrildi. Survivor yarışması öncesinde ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında da ilk sahneler ve yarışmalardan ilk anlar izleyiciler ile paylaşıldı. Peki Survivor 2018'in bu sezonki yarışmasında neler yaşanacak? İşte 2018 kadrosu ve ekranlara gelen ilk fragman...Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit KaranCumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus