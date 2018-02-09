Başkan'dan Urfalılara Çağrı,Bugün...

TFF 3. Ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karaköprü Belediyespor ligin 21. Hafta maçında Bugün 11 Nisan stadında Kocaelispor’u ağırlayacak. Bu önemli mücadele öncesi Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat Şanlıurfalı futbolseverleri maçta takımı desteklemeye davet etti.Başkan Kudat yaptığı açıklamada takımın önemli bir dönemden geçtiğini, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Kudat açıklamasında şunlara yer verdi: