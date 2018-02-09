Başkan'dan Urfalılara Çağrı,Bugün...

Başkan Kudat yaptığı açıklamada takımın önemli bir dönemden geçtiğini, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Kudat açıklamasında şunlara yer verdi:
“Takımımız ligin ilk devresinde bazı olumsuzluklar ve kötü sonuçlar neticesinde istemediğimiz bir sıralamada yer aldı. Ancak yaptığımız teknik direktör değişikliğiyle birlikte iyi bir ivme yakaladık ve ligde 8 haftadır mağlubiyet almadan ilerliyoruz. Son oynadığımız maçta Tarsus İdmanyurdu gibi ligin güçlü ekiplerinden birini deplasmanda 3-1 mağlup ettik. Ben takımımıza ve teknik heyetimize güveniyorum. İnşallah bu hafta da önemli rakiplerimizden Kocaelispor’u sahamızda mağlup ederek üst sıralara tırmanmaya devam edeceğiz. Bu maçta Şanlıurfalı tüm futbolseverleri, taraftarlarımızı takımımıza destek vermek için tribüne davet ediyorum. İnşallah hep beraber takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz.”
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