Diriliş'te beklenen gelişme! Sadettin Köpek için son...

TRT 1 ekranlarının rekor dizisi Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir olaya sahne olan Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm yine nefes kesecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da önümüzdeki hafta neler olacak? "Bu ganimet Tekfur Ares'in imparatorluğa yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım" diyen Ertuğrul, Sadettin Köpek'in ismini veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul yine izleyicini şaşırtacak yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları...Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un 106. bölümü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ekrana gelecek.