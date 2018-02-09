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Bu haber 09 Şubat 2018 20:01:22 Tarihinde eklenmiştir.

Diriliş'te beklenen gelişme! Sadettin Köpek için son...

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 106. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Herkesin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul'un 106. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Dizideki en azılı hain olan Emir Sadettin Köpek için son geliyor. İşte tüm detaylar...

Diriliş'te beklenen gelişme! Sadettin Köpek için son...

TRT 1 ekranlarının rekor dizisi Diriliş Ertuğrul 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir olaya sahne olan Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm yine nefes kesecek. Peki Diriliş Ertuğrul'da önümüzdeki hafta neler olacak?  "Bu ganimet Tekfur Ares'in imparatorluğa yolladığı mektubun bir nüshasıdır. Bir emiriniz hariç diğerlerini zan altında bırakmam sultanım" diyen Ertuğrul, Sadettin Köpek'in ismini veriyor. İşte Diriliş Ertuğrul yine izleyicini şaşırtacak yeni bölüm fragmanı ve tüm detayları...


SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DİRİLİŞ ERTUĞRUL HEYECANI
 
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç'in paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un 106. bölümü 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ekrana gelecek.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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