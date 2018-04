Eşref fakıbaba operasyonu!

Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba; 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Sadi Demirci, Et Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın’ı görevden aldı. Enerji Bakanlığında TPAO Genel Müdürü Besim Şişman, Kültür Turizm Bakanlığında ise Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu görevinden alındı.Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Sadi Demirci, Et Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ethem Kalın görevden alındı. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı da Bakanlık Müşavriliği'ne getirildi. Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine ise, Osman Uzun atandı.Enerji, Aile, Tarım, Turizm, Orman Bakanlıklarında da üst düzey yöneticiler görevden alındı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat Birecik de görevden alınan bürokratlar arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu'nu da görevden aldı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'i görevden alıp, Bakanlık Müşavirliği'ne atadı. Enerji Bakanlığı'nda ise, TPAO Genel Müdürü Besim Şişman görevinden alındı.