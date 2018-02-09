Fakıbaba Harekete Geçti,Yapılıyor...

Bakanlıktan Yapılan Açıklamaya Göre;
3 yıldır yapılamayan ve Bakanlığımız personelinin dört gözle beklediği unvan değişikliği sınavı ekim ayında yapılacak.
Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği girişimler neticesinde söz konusu sınav için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2018 yılı Ekim ayı itibariyle tarih alındı.
Sınavın gün olarak tarihi, önümüzdeki günlerde kesinleşecek.
Sınav; Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılacak protokol çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.
Konuyla ilgili detaylar kesinleşince; personelimizle ayrıca paylaşılacaktır.
Yorum Yap