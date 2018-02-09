Viranşehir Belediyesinden Güzel Hareket...

Geleneksel hale getirilen hesap verilebilir özelliğini 2018 yılında da devam ettiren Viranşehir Belediyesi, daha önceki aylarda olduğu 2018 yılının ilk ayında da hesap bakiyesini basın yoluyla halka sundu.Her ay halktan gizli saklı hiçbir işlemin yapılmadığını kuruşuna kadar özetleyen Viranşehir Belediyesi, 2018 yılının Ocak ayı hesap bakiyesinde 9.567.755,46 Milyon TL olduğunu kaydetti.“ 2018 yılı Ocak ayı mali durum tablosu açıklandı ”Mali durum tablosunda Cari hesap, Geçici teminat, Kesin teminat, Büyükşehir ilaç hesabı, Büyükşehir Otopark hesabı, Yemekhane yönetim kurulu hesabı, İş-Kur hesabı, Asker aile maaşı, Trafik eğitim parkı hesabı, Vadeli hesap, Kredi kartı, Müze Kültür evi hesabı ve personel maaş hesabı gibi başlıkların ele alındığını ifade eden Belediye Başkan Vekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Halka hesap vermeye devam ettiklerini belirterek 2018 yılı Ocak ayı hesap bakiyesinde 9.567.755,46 Milyon TL olduğunu söyledi.