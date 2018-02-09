Urfa’da Deprem...!

Bu haber 09 Şubat 2018 14:24:08 Tarihinde eklenmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye; Dün saat 14.44 sıralarında PIRHALIL-BOZOVA (SANLIURFA) 2.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre altında meydana gelen depremde, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.